    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, южн

    763мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.06eur62.47
    ТЕМА ДНЯ

    Глава Калининского об облавах на резервистов

    Суд в Петербурге отправил в СИЗО главного врача военкомата

    12244
    5 комментариев

    Владимир Килимчук, возглавляющий медкомиссию петербургского военкомата, ближайшие два месяца проведёт в изоляторе. Его арестовали за взятки.

    Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Килимчук на время следствия по делу о взятке будет находится в СИЗО — суд удовлетворил ходатайство следствия 14 октября. В основе подозрений показания призывника, который два года назад купил военный билет с категорией «ограниченно годен» во Фрунзенском районе.

    Килимчук заявляет о своей неприступности и честности. Подробности в материале «Фонтанки» в ближайшее время.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close