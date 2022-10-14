Суд в Петербурге отправил в СИЗО главного врача военкомата

Владимир Килимчук, возглавляющий медкомиссию петербургского военкомата, ближайшие два месяца проведёт в изоляторе. Его арестовали за взятки.
Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Килимчук на время следствия по делу о взятке будет находится в СИЗО — суд удовлетворил ходатайство следствия 14 октября. В основе подозрений показания призывника, который два года назад купил военный билет с категорией «ограниченно годен» во Фрунзенском районе.
Килимчук заявляет о своей неприступности и честности. Подробности в материале «Фонтанки» в ближайшее время.