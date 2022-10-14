Во Всеволожск приехал цирк. Животные ходили «среди многоэтажек»

Жителей Всеволожска неприятно удивило соседство цирковых животных. По словам очевидцев, накануне они ходили по поляне рядом с домами на улице Доктора Сотникова.
На снимках, опубликованных 14 октября в группе «Подслушано Всеволожск Южный», видны два верблюда и небольшое копытное животное. Рядом — фургон с надписью «цирк».
«Все животные на привязи. Никогда их свободно никто не отпускает», — рассказали «Фонтанке» в цирке.
На выходных во Всеволожске должны состояться цирковые представления. Отмечается, что купол расположен на улице Доктора Сотникова.