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    Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

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    Фото: кадр из фильма
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    Шотландский актер Робби Колтрейн (настоящее имя — Энтони Роберт Макмиллан) скончался в возрасте 72 лет — сообщила 14 октября Би-би-си.

    Он был больше всего известен российскому зрителю по роли Хагрида в фильмах про Гарри Поттера, но у него были и другие известные фильмы. В частности, он сыграл доктора Эдди Фитцжеральда (Фитца) в британском телевизионном сериале «Метод Крекера» и роль «сестры Инвиолаты» в фильме «Монашки в бегах».

    Свой псевдоним Робби Колтрейн взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Сын пианистки и судебного хирурга, он получил образование в престижном колледже Гленалмонд, затем в Школе искусств Глазго и педагогическом колледже в Эдинбурге, был общественным активистом.

    Большинство его работ появились в 1980-е, потом карьера пошла на спад, когда вдруг сначала появились роли в фильмах бондианы («Золотой глаз», «И целого мира мало»), а затем и роль полувеликана Хагрида в поттериане.

    Весной 2019 года СМИ сообщили, что актер оказался прикован к инвалидному креслу, страдая от остеоартрита, и не мог передвигаться без посторонней помощи.

    Он ушел из жизни в госпитале одного из шотландских городков под Эдинбургом.

    Фото: кадр из фильма

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