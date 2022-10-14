В Уфе из-за мобилизации пилота сняли прямо с самолета

Подлежащего мобилизации пилота самолета сняли прямо с рейса из Уфы в Анталию. Пассажирам пришлось прождать несколько часов, пока в аэропорт ехал резервный пилот.
«Задержка рейса составила 9 часов 28 минут, — сообщили в аэропорту UFA1.RU. — За более подробной информацией относительно причин просим обращаться в авиакомпанию».
Речь идет о пилоте авиакомпании Azur Air, а ситуация произошла 30 сентября, пишет 14 октября РБК. В авиакомпании агентству сообщили, что самолет с пассажирами на борту находился на месте стоянки. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице.
По словам источника РБК в Azur Air, пилот, о котором идет речь, спустя несколько дней снова начал выполнять рейсы. Собеседник в другой авиакомпании отметил, что пока перевозчики не получили официального ответа о бронях для членов экипажей от Минтранса или Росавиации.