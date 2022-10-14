В Уфе из-за мобилизации пилота сняли прямо с самолета

Подлежащего мобилизации пилота самолета сняли прямо с рейса из Уфы в Анталию. Пассажирам пришлось прождать несколько часов, пока в аэропорт ехал резервный пилот.



«Задержка рейса составила 9 часов 28 минут, — сообщили в аэропорту UFA1.RU. — За более подробной информацией относительно причин просим обращаться в авиакомпанию».



Речь идет о пилоте авиакомпании Azur Air, а ситуация произошла 30 сентября, пишет 14 октября РБК. В авиакомпании агентству сообщили, что самолет с пассажирами на борту находился на месте стоянки. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице.

