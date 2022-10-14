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    Мобилизация

    В Уфе из-за мобилизации пилота сняли прямо с самолета

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    Подлежащего мобилизации пилота самолета сняли прямо с рейса из Уфы в Анталию. Пассажирам пришлось прождать несколько часов, пока в аэропорт ехал резервный пилот.

    «Задержка рейса составила 9 часов 28 минут, — сообщили в аэропорту UFA1.RU. — За более подробной информацией относительно причин просим обращаться в авиакомпанию».

    Речь идет о пилоте авиакомпании Azur Air, а ситуация произошла 30 сентября, пишет 14 октября РБК. В авиакомпании агентству сообщили, что самолет с пассажирами на борту находился на месте стоянки. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице.

    По словам источника РБК в Azur Air, пилот, о котором идет речь, спустя несколько дней снова начал выполнять рейсы. Собеседник в другой авиакомпании отметил, что пока перевозчики не получили официального ответа о бронях для членов экипажей от Минтранса или Росавиации.

    В конце сентября замглавы Росавиации Владимир Потешкин направил телеграмму авиакомпаниям, в которой попросил ежедневно сообщать о случаях, когда погранотряды ФСБ из-за частичной мобилизации отказывают членам экипажей в допуске на международные рейсы.

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