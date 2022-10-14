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    Мобилизация

    Отсутствие штампа не дало петербурженке побороться за мобилизованного возлюбленного

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    Московский районный суд зарегистрировал первый иск к военкомату от девушки. Как сообщает 14 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Екатерина Петрова пытается вернуть своего возлюбленного из воинской части.

    Эмиль Кадиров получил повестку 22 сентября, через 2 дня он явился в военкомат, где у него забрали военный билет и посадили в автобус, который уехал в воинскую часть. Никакого медицинского освидетельствования, по словам Екатерины, не было. Отсутствие боевого опыта и ВУС у не служившего Эмиля было проигнорировано.

    Петрова просила провести проверку, признать решение военкомата незаконным и освободить ее мужа от призыва. Правда, представить документы, подтверждающие их брак, Екатерина не смогла. Суд счел, что мобилизация Кадирова права девушки не затрагивает, и в принятии иска отказал.

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