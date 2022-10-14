Отсутствие штампа не дало петербурженке побороться за мобилизованного возлюбленного

Московский районный суд зарегистрировал первый иск к военкомату от девушки. Как сообщает 14 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Екатерина Петрова пытается вернуть своего возлюбленного из воинской части.



Эмиль Кадиров получил повестку 22 сентября, через 2 дня он явился в военкомат, где у него забрали военный билет и посадили в автобус, который уехал в воинскую часть. Никакого медицинского освидетельствования, по словам Екатерины, не было. Отсутствие боевого опыта и ВУС у не служившего Эмиля было проигнорировано.

