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    Полиция нашла стрелка по окнам в Мурино. Он видел лес там, где его нет

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    Уголовное дело о хулиганской стрельбе возбуждено во Всеволожском районе Ленинградской области. Хлебнув лишку, владелец «Сайги» забывал о плотности застройки в Мурино.

    О задержании подозреваемого 14 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, именно ему обязаны незабываемым вечером жильцы дома на Оборонной улице, 37/1. В понедельник незадолго до полуночи их покой был нарушен шумом, напоминающим взрывы петард. У двух балконов были разбиты стёкла.

    МВД РФ

    Предполагаемого стрелка нашли на другом берегу Охты, в высотке на улице Новая. 41-летний уроженец Костромской области признался, что 10 октября провожал с приятелем и алкоголем. После очередного тоста решил, что три патрона пылятся дома зря. Палил с 16-го этажа в сторону лесополосы, и как будто не прицельно.

    «Сайгу» изъяли. Владелец развлекался с ней не впервые. Полицейские установили, что он же ответственен за испорченное окно предпринимателя с Капральской улицы в Новом Девяткино. След от пули в деревянной раме тот обнаружил в феврале.

    «Баллистический анализ подтвердил, что выстрел был произведён со стороны квартиры подозреваемого, расположенной на 16-м этаже, а пуля, преодолев почти 2 км, на излёте попала в оконную раму квартиры на 2-м этаже», — говорится в релизе ведомства.

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