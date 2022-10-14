Полиция нашла стрелка по окнам в Мурино. Он видел лес там, где его нет

Уголовное дело о хулиганской стрельбе возбуждено во Всеволожском районе Ленинградской области. Хлебнув лишку, владелец «Сайги» забывал о плотности застройки в Мурино.
О задержании подозреваемого 14 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, именно ему обязаны незабываемым вечером жильцы дома на Оборонной улице, 37/1. В понедельник незадолго до полуночи их покой был нарушен шумом, напоминающим взрывы петард. У двух балконов были разбиты стёкла.
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Предполагаемого стрелка нашли на другом берегу Охты, в высотке на улице Новая. 41-летний уроженец Костромской области признался, что 10 октября провожал с приятелем и алкоголем. После очередного тоста решил, что три патрона пылятся дома зря. Палил с 16-го этажа в сторону лесополосы, и как будто не прицельно.
«Сайгу» изъяли. Владелец развлекался с ней не впервые. Полицейские установили, что он же ответственен за испорченное окно предпринимателя с Капральской улицы в Новом Девяткино. След от пули в деревянной раме тот обнаружил в феврале.
«Баллистический анализ подтвердил, что выстрел был произведён со стороны квартиры подозреваемого, расположенной на 16-м этаже, а пуля, преодолев почти 2 км, на излёте попала в оконную раму квартиры на 2-м этаже», — говорится в релизе ведомства.