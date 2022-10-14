Напоминает извержение вулкана. В Екатеринбурге тушат крупный пожар на складе с пластиком

Крупный пожар тушат в Екатеринбурге на «Эльмаше» 14 октября. Склад с пластиковой продукцией горит на площади в четыре тысячи квадратных метров. Огромный столб черного дыма видно из разных районов города. Картина напоминает извержение вулкана, пишет E1.RU.
На месте пожара работают уже 87 спасателей и 24 машины. К месту ЧП прибыл пожарный поезд, сообщает МЧС по Свердловской области.
Спасатели приезжают на личных машинах и тут же переодеваются в спецодежду, — рассказал журналистам один из очевидцев. Ранее стало известно, что на тушение вызывают сотрудников МЧС, даже если у них выходной.
«Температура пожара такая, что металлические конструкции оплавились», — рассказал один из свидетелей, который оказался на месте событий.
Информации о пострадавших, а также о причине ЧП пока не поступало.