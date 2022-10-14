В прокат выходит первый российский фильм про стрельбу в школе

20 октября в кино состоится премьера триллера «Дополнительный урок», снятого при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Это первый российский художественный фильм, рассказывающий о скулшутинге — так называются вооруженные нападения в учебных учреждениях.



В основе сценария реальная история. Главная героиня — Вера Седова, работающая в полиции и застрелившая студента, который, по её мнению, собирался устроить массовое убийство. Однако оружие обнаружено не было. Вере грозит срок, единственный человек, кто ей верит, — адвокат Илья Нестеров.

