В прокат выходит первый российский фильм про стрельбу в школе

20 октября в кино состоится премьера триллера «Дополнительный урок», снятого при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Это первый российский художественный фильм, рассказывающий о скулшутинге — так называются вооруженные нападения в учебных учреждениях.
В основе сценария реальная история. Главная героиня — Вера Седова, работающая в полиции и застрелившая студента, который, по её мнению, собирался устроить массовое убийство. Однако оружие обнаружено не было. Вере грозит срок, единственный человек, кто ей верит, — адвокат Илья Нестеров.
Главную героиню играет актриса Юлия Александрова («Горько!», «(НЕ)идеальный мужчина», «Любовницы», «Семейный бюджет»). По словам актрисы, эта роль для неё особенно важна, потому что раньше ей не доводилось сниматься в фильмах о подростках и школе. В роли адвоката снялся Кирилл Кяро, известный по роли в сериале «Эпидемия».
Музыку к фильму написал DJ Грув.
16+
Федор Дубшан