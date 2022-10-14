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    В прокат выходит первый российский фильм про стрельбу в школе

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    Фото: кадр из фильма
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    20 октября в кино состоится премьера триллера «Дополнительный урок», снятого при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Это первый российский художественный фильм, рассказывающий о скулшутинге — так называются вооруженные нападения в учебных учреждениях.

    В основе сценария реальная история. Главная героиня — Вера Седова, работающая в полиции и застрелившая студента, который, по её мнению, собирался устроить массовое убийство. Однако оружие обнаружено не было. Вере грозит срок, единственный человек, кто ей верит, — адвокат Илья Нестеров.

    Фото: кадр из фильма
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    Главную героиню играет актриса Юлия Александрова («Горько!», «(НЕ)идеальный мужчина», «Любовницы», «Семейный бюджет»). По словам актрисы, эта роль для неё особенно важна, потому что раньше ей не доводилось сниматься в фильмах о подростках и школе. В роли адвоката снялся Кирилл Кяро, известный по роли в сериале «Эпидемия».

    Музыку к фильму написал DJ Грув.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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