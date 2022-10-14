    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, южн

    764мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.49eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Облавы на резервистов в парадных

    На дорогах Петербурга необычно плотно: в пробках встали КАД и подъезд к ЗСД с Васильевского

    2125
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Уже к пяти часам вечера 14 октября дороги в Петербурге оказались загружены на 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для конца рабочего дня в пятницу. Ожидается, что на этом уровне пробки сохранятся ближайшие три часа.

    По данным «Яндекс.Пробок», в половине пятого необычно крупная плотная пробка собралась на дамбе — на внешнем кольце перед Кронштадтом. Она растянулась на 7,2 километра от судопропускного сооружения С2 до Кронштадтского шоссе. Там идут дорожные работы. Такая же пробка скопилась на внутреннем кольце КАД от Софийской улицы до Мурманского шоссе.

    Помимо этого, плотный затор скопился на Васильевском острове – на Наличной улице и набережной Макарова в сторону ЗСД. Уральская улица тоже встала в пробке на перекрестке с Наличной с обеих сторон. Также плотно на Краснопутиловской и Кубинской улицах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close