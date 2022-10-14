На дорогах Петербурга необычно плотно: в пробках встали КАД и подъезд к ЗСД с Васильевского

Уже к пяти часам вечера 14 октября дороги в Петербурге оказались загружены на 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для конца рабочего дня в пятницу. Ожидается, что на этом уровне пробки сохранятся ближайшие три часа.

По данным «Яндекс.Пробок», в половине пятого необычно крупная плотная пробка собралась на дамбе — на внешнем кольце перед Кронштадтом. Она растянулась на 7,2 километра от судопропускного сооружения С2 до Кронштадтского шоссе. Там идут дорожные работы. Такая же пробка скопилась на внутреннем кольце КАД от Софийской улицы до Мурманского шоссе.