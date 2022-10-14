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    Dodo Pizza выходит на рынок OAЭ. Первые пиццерии заработают до конца года

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    Компания Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит», «Донер 42») выйдет на рынок Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Как рассказал «Фонтанке» Илья Фарафонов, руководитель «Додо» в ОАЭ, первая пиццерия «Додо» и кофейня «Дринкит» появятся в Дубае уже до конца года,

    Дальнейшие планы по развитию будут зависеть от результатов пилотных проектов. «На сегодня план открыть две пиццерии и получить первые результаты, подтвердив жизнеспособность нашей модели на рынке ОАЭ на практике», — отметил топ-менеджер.

    Пилоты пиццерий и кофеен открываются на собственные средства. «На текущем этапе привлечение дополнительных инвестиций не планируется», — сказал Илья Фарафонов. Ранее в апреле сооснователь Dodo Brands Федор Овчинников инвестировал в дубайский сервис экспресс-доставки Yalla Market.

    «Первые точки будут корпоративными», — подчеркнул он. При этом как в России, так и других странах присутствия компания придерживается в основном франчайзинговой модели развития (на собственные точки приходится 5 % сети).

    «Сейчас у Dodo 36 собственных пиццерий и 750 франчайзинговых пиццерий в России, которыми управляют примерно 170–200 партнеров», — рассказывал управляющий директор сети Иван Тихов.

    По оценкам INFOLine, в 2021 году компания «Додо Пицца» стала самой быстрорастущей сетью общественного питания в России. Выручка «Додо Пиццы» в ключевом регионе Евразия, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан, выросла на 56 %, составив 38 млрд рублей. На долю заведений в РФ приходится 86 % выручки — 34,6 млрд рублей. Сегодня собственные и франчайзинговые рестораны сети представлены в пятнадцати странах, включая Литву, Великобританию, Германию, Нигерию.

    Подробнее о том, как и зачем российский бизнес ведет зарубежную экспансию в 2022 году, читайте в материале «Фонтанки».

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