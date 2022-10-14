Dodo Pizza выходит на рынок OAЭ. Первые пиццерии заработают до конца года

Компания Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит», «Донер 42») выйдет на рынок Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Как рассказал «Фонтанке» Илья Фарафонов, руководитель «Додо» в ОАЭ, первая пиццерия «Додо» и кофейня «Дринкит» появятся в Дубае уже до конца года,



Дальнейшие планы по развитию будут зависеть от результатов пилотных проектов. «На сегодня план открыть две пиццерии и получить первые результаты, подтвердив жизнеспособность нашей модели на рынке ОАЭ на практике», — отметил топ-менеджер.

