Dodo Pizza выходит на рынок OAЭ. Первые пиццерии заработают до конца года

Компания Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит», «Донер 42») выйдет на рынок Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Как рассказал «Фонтанке» Илья Фарафонов, руководитель «Додо» в ОАЭ, первая пиццерия «Додо» и кофейня «Дринкит» появятся в Дубае уже до конца года,
Дальнейшие планы по развитию будут зависеть от результатов пилотных проектов. «На сегодня план открыть две пиццерии и получить первые результаты, подтвердив жизнеспособность нашей модели на рынке ОАЭ на практике», — отметил топ-менеджер.
Пилоты пиццерий и кофеен открываются на собственные средства. «На текущем этапе привлечение дополнительных инвестиций не планируется», — сказал Илья Фарафонов. Ранее в апреле сооснователь Dodo Brands Федор Овчинников инвестировал в дубайский сервис экспресс-доставки Yalla Market.
«Первые точки будут корпоративными», — подчеркнул он. При этом как в России, так и других странах присутствия компания придерживается в основном франчайзинговой модели развития (на собственные точки приходится 5 % сети).
«Сейчас у Dodo 36 собственных пиццерий и 750 франчайзинговых пиццерий в России, которыми управляют примерно 170–200 партнеров», — рассказывал управляющий директор сети Иван Тихов.
По оценкам INFOLine, в 2021 году компания «Додо Пицца» стала самой быстрорастущей сетью общественного питания в России. Выручка «Додо Пиццы» в ключевом регионе Евразия, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан, выросла на 56 %, составив 38 млрд рублей. На долю заведений в РФ приходится 86 % выручки — 34,6 млрд рублей. Сегодня собственные и франчайзинговые рестораны сети представлены в пятнадцати странах, включая Литву, Великобританию, Германию, Нигерию.
Подробнее о том, как и зачем российский бизнес ведет зарубежную экспансию в 2022 году, читайте в материале «Фонтанки».