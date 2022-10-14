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    От рисования почвой до теневого театра: петербуржцев ждут 33 площадки нового фестиваля

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    33 музейных, выставочных, концертных пространства и городские площадки со своими мероприятиями вошли в программу фестиваля «Друзья Петербурга».

    В рамках фестиваля те, кто заранее зарегистрировался на мероприятия, смогут бесплатно посетить Эрмитаж, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Царское Село, Петергоф, Летний сад и Центр мультимедиа Русского музея, Государственный музей городской скульптуры, Музей Арктики и Антарктики, Музей-квартиру В.В. Набокова и другие площадки.

    Программа включает не только посещение музеев, но и знакомство с современным искусством, перформансы, спектакли, лекции и концерт хора musicAeterna в Доме Радио. Будут и мастер-классы самой разнообразной направленности — по янтарю, азам морского дела, обработке дерева, золочению поталью, рисованию почвой и теневому театру.

    Кроме общедоступной программы есть профессиональная, рассчитанная на профильных студентов и специалистов.

    Открытие программы творческих и образовательных проектов, которая будет открыта для посещения горожанами с 14 по 16 октября, состоялось в Петропавловской крепости. Там уже начали работу две новые выставки: «Петрополис», посвященная развитию территории Петропавловской крепости, и «Погружение в эпоху Петра Великого» — выставка, на которой собраны подлинные артефакты XVII–XVIII веков, обнаруженные в ходе экспедиций Центра подводных исследований Русского географического общества по поиску и обследованию затонувших кораблей эпохи Петра I.

    «Уверен, что фестиваль станет ежегодным ярким культурным событием в жизни Санкт-Петербурга», — заявил на церемонии открытия глава «Газпрома» Алексей Миллер, напомнив, что в сотрудничестве с Администрацией Петербурга компания в течение нескольких десятилетий реализует совместные проекты в различных сферах жизни города. «Это и городское благоустройство, и здравоохранение, и наука, и спорт, и, конечно же, культура. И этих проектов сотни и сотни. И даже невозможно все перечислить», — отметил он.

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