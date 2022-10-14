    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, южн

    764мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd63.49eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Облавы на резервистов в парадных

    «Можно сделать многое, чтобы жизнь в конце жизни была полной и достойной». Паллиативная служба фонда AdVita отмечает пятилетие

    589
    обсудить

    За пять лет работы паллиативная служба петербургского благотворительного фонда AdVita поддержала более 4,5 тысяч семей, чьи близкие тяжело болели и находились в конце жизни.

    Фото: https://vk.com/advitafund
    ПоделитьсяПоделиться

    14 октября 2022 года паллиативная служба благотворительного фонда AdVita отмечает свое пятилетие. За это время её специалисты оказали поддержку 4 690 семьям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чьи близкие тяжело болели и находились в конце жизни. Всего была оказана 37 641 консультация. Треть консультаций проходила в выходные или ночное время, когда помощь можно получить только от неотложных служб.

    «Как и все наши службы, паллиативная появилась в фонде AdVita не просто так. Мы много лет строили систему помощи так, чтобы быть с человеком на любом этапе — от диагностики до реабилитации. Но бывает, что победить болезнь не удается. Это не значит, что больше нельзя помочь. Можно сделать многое для того, чтобы жизнь в конце жизни была полной и достойной», — рассказали в фонде.

    Изначально паллиативная программа фонда подразумевала только круглосуточные телефонные консультации по вопросам получения паллиативной помощи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это был самый горячий запрос, и большинство обращений в 2017 году были связаны именно с тем, какую помощь и где можно получить. Одной из главных проблем тогда было отсутствие информации. Люди не знали, что им полагается по закону и где это получить, куда обращаться за помощью и т. д. За первый год работы служба поддержала 351 семью.

    За пять лет число обращений выросло почти в шесть раз: в 2022 году в службу обратились уже 1 852 семьи, оказана 7 001 консультация.

    «Время идет, и случается, что те, кто звонил нам насчет болезни одного близкого, потом звонят снова, потому что заболел уже другой. Прежде всего я чувствую грусть, потому что понимаю, что на человека снова ложится горе. Потом чувствую благодарность, осознавая, что нам доверяют, если позвонили снова», — говорит руководитель паллиативной службы Елена Ковач.

    Со временем стало понятно, что петербургские врачи и сотрудники медицинских учреждений также заинтересованы в получении информации о возможностях паллиативной помощи. Благодаря этому запросу было открыто новое направление деятельности службы — информационный проект для врачей.

    «Мы регулярно создаем и печатаем информационные материалы для врачей, чтобы поддержать их в процессе подбора и назначения препаратов для симптоматического лечения. Наверное, звучит сухо, но в реальности это означает, например, что у врача на рабочем месте появляется простая и понятная инструкция по заполнению рецепта на сильнодействующие обезболивающие. Вместо часа он потратит всего 15 минут на его выписку и не сделает ошибок. Что такое ошибка в таком рецепте? Это разочарование в аптеке, когда сообщают, что не могут выдать лекарство, за которым вы ехали несколько километров от дома, а еще придется вернуться в поликлинику и снова пройти процедуру выписки рецепта, а потом еще раз поехать в аптеку в страхе, что снова может быть ошибка, и все это время ваш болеющий близкий дома без вас и без лекарств.

    Таким образом, мы работаем над тем, чтобы стать ресурсом и для врачей тоже. Регулярно устраиваем мероприятия, на которых медицинские специалисты могут обмениваться знаниями о паллиативной помощи, о навыках коммуникации с пациентами, создавать свою сеть контактов, с которыми можно посоветоваться насчет кейсов пациентов. Большая радость в том, что у нас есть достаточно широкая база контактов таких специалистов. Это наши единомышленники, которым мы готовы помогать, и к которым сами можем обращаться, если есть сложная ситуация с подопечным. Для нас важно ощущение единой команды в городе. Такой и должна быть паллиативная помощь — сообщество разных помогающих специалистов во благо пациенту, во благо человеку», — говорит Ковач.

    Кроме того, паллиативная служба выпускает собственный подкаст «В конце концов». В нём коллеги разговаривают о смерти, чтобы вернуть ей право быть частью жизни. Следить за появлением новых эпизодов можно в телеграм-канале подкаста https://t.me/+mbSH8d2TOP1hOWUy

    Телефон паллиативной службы фонда AdVita: 8–800–700–89–02. Круглосуточно и бесплатно.

    На сайте паллиативной службы palliativespb.ru собрана полезная информация для пациентов и их близких.

    Фото: https://vk.com/advitafund

    Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, проводит поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким.

    В 2021 году адресную помощь получили 780 человек из 80 регионов Российской Федерации. Кроме того, системно оплачивались реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Поддержку получили все пациенты клиники.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0