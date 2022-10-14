«Можно сделать многое, чтобы жизнь в конце жизни была полной и достойной». Паллиативная служба фонда AdVita отмечает пятилетие

За пять лет работы паллиативная служба петербургского благотворительного фонда AdVita поддержала более 4,5 тысяч семей, чьи близкие тяжело болели и находились в конце жизни.

Фото: https://vk.com/advitafund Поделиться Поделиться





14 октября 2022 года паллиативная служба благотворительного фонда AdVita отмечает свое пятилетие. За это время её специалисты оказали поддержку 4 690 семьям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чьи близкие тяжело болели и находились в конце жизни. Всего была оказана 37 641 консультация. Треть консультаций проходила в выходные или ночное время, когда помощь можно получить только от неотложных служб.



«Как и все наши службы, паллиативная появилась в фонде AdVita не просто так. Мы много лет строили систему помощи так, чтобы быть с человеком на любом этапе — от диагностики до реабилитации. Но бывает, что победить болезнь не удается. Это не значит, что больше нельзя помочь. Можно сделать многое для того, чтобы жизнь в конце жизни была полной и достойной», — рассказали в фонде.

Изначально паллиативная программа фонда подразумевала только круглосуточные телефонные консультации по вопросам получения паллиативной помощи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это был самый горячий запрос, и большинство обращений в 2017 году были связаны именно с тем, какую помощь и где можно получить. Одной из главных проблем тогда было отсутствие информации. Люди не знали, что им полагается по закону и где это получить, куда обращаться за помощью и т. д. За первый год работы служба поддержала 351 семью.



За пять лет число обращений выросло почти в шесть раз: в 2022 году в службу обратились уже 1 852 семьи, оказана 7 001 консультация.

«Время идет, и случается, что те, кто звонил нам насчет болезни одного близкого, потом звонят снова, потому что заболел уже другой. Прежде всего я чувствую грусть, потому что понимаю, что на человека снова ложится горе. Потом чувствую благодарность, осознавая, что нам доверяют, если позвонили снова», — говорит руководитель паллиативной службы Елена Ковач.

Со временем стало понятно, что петербургские врачи и сотрудники медицинских учреждений также заинтересованы в получении информации о возможностях паллиативной помощи. Благодаря этому запросу было открыто новое направление деятельности службы — информационный проект для врачей.



«Мы регулярно создаем и печатаем информационные материалы для врачей, чтобы поддержать их в процессе подбора и назначения препаратов для симптоматического лечения. Наверное, звучит сухо, но в реальности это означает, например, что у врача на рабочем месте появляется простая и понятная инструкция по заполнению рецепта на сильнодействующие обезболивающие. Вместо часа он потратит всего 15 минут на его выписку и не сделает ошибок. Что такое ошибка в таком рецепте? Это разочарование в аптеке, когда сообщают, что не могут выдать лекарство, за которым вы ехали несколько километров от дома, а еще придется вернуться в поликлинику и снова пройти процедуру выписки рецепта, а потом еще раз поехать в аптеку в страхе, что снова может быть ошибка, и все это время ваш болеющий близкий дома без вас и без лекарств.



Таким образом, мы работаем над тем, чтобы стать ресурсом и для врачей тоже. Регулярно устраиваем мероприятия, на которых медицинские специалисты могут обмениваться знаниями о паллиативной помощи, о навыках коммуникации с пациентами, создавать свою сеть контактов, с которыми можно посоветоваться насчет кейсов пациентов. Большая радость в том, что у нас есть достаточно широкая база контактов таких специалистов. Это наши единомышленники, которым мы готовы помогать, и к которым сами можем обращаться, если есть сложная ситуация с подопечным. Для нас важно ощущение единой команды в городе. Такой и должна быть паллиативная помощь — сообщество разных помогающих специалистов во благо пациенту, во благо человеку», — говорит Ковач.



Кроме того, паллиативная служба выпускает собственный подкаст «В конце концов». В нём коллеги разговаривают о смерти, чтобы вернуть ей право быть частью жизни. Следить за появлением новых эпизодов можно в телеграм-канале подкаста https://t.me/+mbSH8d2TOP1hOWUy

Телефон паллиативной службы фонда AdVita: 8–800–700–89–02. Круглосуточно и бесплатно.

На сайте паллиативной службы palliativespb.ru собрана полезная информация для пациентов и их близких.

