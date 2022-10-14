    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, южн

    764мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd63.49eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Облавы на резервистов в парадных

    Суд в Петербурге наказал арестом сотрудника бара за пост со свастикой

    1809
    1 комментарий

    Куйбышевский райсуд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который разместил запретную символику в соцсетях бара на Думской. Об этом 14 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Пару дней назад на странице заведения появилось изображение, сильно напоминавшее свастику. Поступок квалифицировали как «публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской» (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ).

    Мужчина признал свою вину, но добавил, что националистических намерений не имел и в целом такие взгляды не разделяет. Суд наказал его трёхдневным арестом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close