Суд в Петербурге наказал арестом сотрудника бара за пост со свастикой

Куйбышевский райсуд Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, который разместил запретную символику в соцсетях бара на Думской. Об этом 14 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Пару дней назад на странице заведения появилось изображение, сильно напоминавшее свастику. Поступок квалифицировали как «публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской» (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ).



Мужчина признал свою вину, но добавил, что националистических намерений не имел и в целом такие взгляды не разделяет. Суд наказал его трёхдневным арестом.

