Петербуржцы выбирают самую жизненную историю о мобильной связи

Конкурс, посвященный 30-летию билайна, вызвал невероятный ажиотаж. В компании сообщили, что получили более 5 тыс. историй клиентов о том, как мобильная связь повлияла на их жизни. Следующий этап — народное голосование. 150 лучших рассказов, отобранных компетентным жюри, уже опубликованы на сайте проекта, а все желающие могут ознакомиться с ними и проголосовать за наиболее понравившиеся.



«Из присланных со всей страны историй мы узнали, что сотни наших клиентов нашли свою любовь с помощью мобильной связи от билайна — кто-то добился своего настойчивыми SMS, а 10 человек, например, просто ошиблись номером. Такие вот судьбоносные опечатки! Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из них появился на свет прямо в поезде дальнего следования. Начинающих акушеров при этом консультировали посредством видеосвязи — конечно же, используя сеть билайна», — отмечают в компании.



Из всех этих историй жюри выбрало 150 лучших, они уже опубликованы на сайте конкурса. Теперь все желающие могут отдать свой голос за наиболее понравившиеся. Народное голосование продлится до воскресенья, 16 октября.



А суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. В нем пять самых захватывающих историй, прошедших региональные полуфиналы, будут сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа — миллион рублей.



ПАО «ВымпелКом», beeline.ru, LatgBvXQC



* Организатор конкурса — ПАО «ВымпелКом». Подробнее об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по ссылке.

