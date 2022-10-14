Петербуржцы собрали больше 4 тонн мусора в Шуваловском карьере

В четверг территорию карьера в Приморском районе Петербурга почистили от скопившегося там мусора. Мероприятие, организованное корпоративными волонтерами «Вкусно – и точка», - часть всероссийского марафона по уборке территорий #МойЭкоДень. Оно прошло при поддержке Администрации Приморского района и Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.



Фото: Пресс-служба ООО «Система ПБО» Поделиться Поделиться





Активно поддержал уборку в карьере Молодежный совет при главе Администрации Приморского района. Более ста человек — волонтеры и участники совета — собрали более четырех тонн мелких и крупных отходов.



В этот день в Шуваловском карьере также побывал депутат Государственной Думы Николай Григорьевич Цед: «Мы рады видеть, что бизнес активно вовлекается в эко-повестку и продвигает значимые инициативы среди сотрудников. Так, волонтеры «Вкусно – и точка» вновь внесли свой вклад в заботу о городе. Уверен, что подобные проекты, охватывающие всю страну, всегда были и будут мощной движущей силой любых позитивных изменений».

В этом году марафон #МойЭкоДень прошел уже в 60 городах России, а в мероприятиях акции приняли участие около 3 500 человек. Общими усилиями волонтеры собрали более 40 тонн мусора.



«Комитет по природопользованию высоко оценивает инициативы компаний, объединений и жителей нашего города, направленные на бережное отношение к окружающему нас миру, рациональное потребление и экопросвещение. В последние годы все больше интереса вызывают активные эколого-просветительские акции: например, плоггинг-забеги, которые в активной соревновательной форме помогают участникам не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и делают окружающий нас мир чище», –– сообщила Екатерина Волокитина, начальник отдела по вопросам развития инфраструктуры обращения с отходами.



Фото: Пресс-служба ООО «Система ПБО» Фото: Пресс-служба ООО «Система ПБО» Фото: Пресс-служба ООО «Система ПБО» Поделиться Поделиться





«За три года проведения акции #МойЭкоДень мы сделали десятки добрых дел, но самое главное – вдохновили тысячи людей по всей стране вести более экологичный образ жизни. С каждым годом число участников наших инициатив растет: к ним присоединяется все больше местных жителей и представителей общественных организаций. Мы благодарим каждого, кто разделяет наше видение и помогает в продвижении культуры ответственного обращения с отходами», –– отметил Алексей Егоров, директор по производству «Вкусно – и точка» в Северо-Западном регионе.



Компания стремится привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды и предоставляет возможность каждому сделать небольшой, но важный шаг к чистоте своего родного города и региона.

Волонтерская акция #МойЭкоДень реализует одно из направлений стратегии в области устойчивого развития, в рамках которой «Вкусно – и точка» продолжит сокращать количество неперерабатываемой упаковки и отправлять максимальное количество отходов на переработку.

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