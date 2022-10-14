В Петербурге пассажир рейса из Дубая повесил на подругу Cartier на 4,5 млн рублей и перспективу уголовного дела

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 14 октября, двое граждан Белоруссии сошли с рейса из Дубая и свернули в «зелёный» коридор Пулково, тем самым заявив, что декларировать им нечего. В багаже ничего сверх установленного законодательством лимита не было, но блеск бриллиантов на женщине не остался незамеченным.

Подарочный этикет подвёл прилетевшую из Объединённых Арабских Эмиратов пару в петербургском аэропорту. На таможне женщине объяснили, что порой лучше знать стоимость презента.

По словам пассажирки, комплект Cartier для неё приобрёл спутник. В его сумках нашлись коробочки, инвойсы сотрудникам Пулковской таможни также предъявили. Выйти из аэропорта с украшениями паре это не помогло — кулон, серьги и браслет рискуют стать вещдоками в уголовном деле.



«Экспертиза установила, что украшения: браслет, состоящий из двух частей с застёжкой в виде винта, браслет в форме гвоздя, цепочка и кулон в форме медведя из металла жёлтого цвета и инкрустированные камнями представляют собой ювелирные изделия, выполненные из золота, со вставками из бриллиантов, изумрудов и корундов. Общая их стоимость составила 4,53 млн рублей», — сообщили в пресс-службе управления.