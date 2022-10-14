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    Клишас: Облавы на запасников незаконны, нельзя всех без разбора хватать

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    Член Совфеда Андрей Клишас 14 октября расширил свою позицию по поводу так называемых облав на запасников.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что осуществление полицией «облав» считается незаконным. Сотрудники могут доставить в военкомат только конкретного человека, на которого есть письменный запрос из военкомата, например если гражданин является уклонистом и находится в розыске. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, поэтому повестка вручается либо лично в руки, либо по месту работы/учебы.

    «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — считает Клишас.

    Сенатор отметил, что полиция не имеет права раздавать повестки.

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