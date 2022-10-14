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    На брандмауэрах Петроградки и Васильевского появятся световые портреты Бодрова и Балабанова

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    В «Ленсвете» 14 октября рассказали о новых проекционных портретах, которые теперь вечерами можно будет увидеть на Васильевском острове и Петроградской стороне. На стене дома № 70 по Большому проспекту Васильевского появился портрет режиссера Алексея Балабанова, а на Каменноостровском, 26–28, — образ Сергея Бодрова.

    Акция приурочена к 25-летию выхода на экраны фильма «Брат», которое отмечается в 2022 году. Концепция разработана комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с «Ленсветом», фотоматериалы предоставила кинокомпания СТВ.

    Напомним, накануне в «Севкабель Порту» открылась грандиозная выставка «Балабанов», о которой в своем репортаже рассказала «Фонтанка». А в кинотеатре «Аврора» с 14 октября по 16 декабря проходит ретроспектива картин Алексея Балабанова — его фильмы можно будет смотреть раз в неделю, начнут — со «Счастливых дней» и «Замка».

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