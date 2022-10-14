В художественном училище Ростова-на-Дону студентка проломила топором голову девушке из-за украденного аккаунта

СК Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство» после трагедии, которая произошла в художественном училище.
Как сообщает пресс-служба СК РФ 14 октября, 19-летняя студентка 12 октября взяла топор с пожарного щита и ударила по голове 17-летнюю учащуюся.
Пострадавшую оперативно доставили в больницу. А её обидчицу задержали.
Как сообщает портал 161.RU, конфликт между двумя девушками якобы возник из-за того, что младшая обвинила старшую в краже аккаунта с сайта по продаже своих работ.
Спасло 17-летнюю заступничество одного из преподавателей – женщину девушка с топором ударила в живот. Пострадавшей также оказали медицинскую помощь.
Расследование уголовного дела по поручению Бастрыкина взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ.