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    В художественном училище Ростова-на-Дону студентка проломила топором голову девушке из-за украденного аккаунта

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    СК Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство» после трагедии, которая произошла в художественном училище.

    Как сообщает пресс-служба СК РФ 14 октября, 19-летняя студентка 12 октября взяла топор с пожарного щита и ударила по голове 17-летнюю учащуюся.

    Пострадавшую оперативно доставили в больницу. А её обидчицу задержали.

    Как сообщает портал 161.RU, конфликт между двумя девушками якобы возник из-за того, что младшая обвинила старшую в краже аккаунта с сайта по продаже своих работ.

    Спасло 17-летнюю заступничество одного из преподавателей – женщину девушка с топором ударила в живот. Пострадавшей также оказали медицинскую помощь.

    Расследование уголовного дела по поручению Бастрыкина взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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