Фонтаны Петербурга готовятся к зимней «спячке»

Фонтаны в Петербурге готовятся к зиме. Через несколько дней 76 таких устройств будут законсервированы. Об этом 14 октября в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба Смольного.



До конца месяца специалисты полностью солью воду из гидротехнической системы, очистят фонтаны от мусора, снимут насадки и светильники.

Все нужные процедуры перед зимним отдыхом уже прошли фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина у Финляндского вокзала, а также светомузыкальные фонтаны Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, «Крестики-нолики» в Сестрорецке.