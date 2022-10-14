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    Фонтаны Петербурга готовятся к зимней «спячке»

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    Фонтаны в Петербурге готовятся к зиме. Через несколько дней 76 таких устройств будут законсервированы. Об этом 14 октября в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба Смольного.

    До конца месяца специалисты полностью солью воду из гидротехнической системы, очистят фонтаны от мусора, снимут насадки и светильники.

    Все нужные процедуры перед зимним отдыхом уже прошли фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина у Финляндского вокзала, а также светомузыкальные фонтаны Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

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