Шум-гам в соседней квартире сделал из жителя Выборгского района Петербурга гимнаста

Петербуржцу удалось выспаться в камере после того, как он нетрадиционным способом поборолся с соседским весельем.
В полицию накануне около двух ночи обратилась 39-летняя жительница Выборгского шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября. Она сообщила, что неизвестный разбил окно в её квартире на третьем этаже девятиэтажки и плеснул в окно жидкостью, якобы пытаясь поджечь помещение.
Когда наряд прибыл на место, то задержал 34-летнего жителя этого же дома. По предварительной информации, он так устал от шума, музыки и детского крика в соседней квартире, что по парапету третьего этажа дошел до соседей и разбил окно в комнату. Информация о поджоге не подтвердилась.
Мужчину доставили в отдел, где составили на него протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.