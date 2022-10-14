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    Шум-гам в соседней квартире сделал из жителя Выборгского района Петербурга гимнаста

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    Петербуржцу удалось выспаться в камере после того, как он нетрадиционным способом поборолся с соседским весельем.

    В полицию накануне около двух ночи обратилась 39-летняя жительница Выборгского шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября. Она сообщила, что неизвестный разбил окно в её квартире на третьем этаже девятиэтажки и плеснул в окно жидкостью, якобы пытаясь поджечь помещение.

    Когда наряд прибыл на место, то задержал 34-летнего жителя этого же дома. По предварительной информации, он так устал от шума, музыки и детского крика в соседней квартире, что по парапету третьего этажа дошел до соседей и разбил окно в комнату. Информация о поджоге не подтвердилась.

    Мужчину доставили в отдел, где составили на него протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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