Шум-гам в соседней квартире сделал из жителя Выборгского района Петербурга гимнаста

Петербуржцу удалось выспаться в камере после того, как он нетрадиционным способом поборолся с соседским весельем.



В полицию накануне около двух ночи обратилась 39-летняя жительница Выборгского шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября. Она сообщила, что неизвестный разбил окно в её квартире на третьем этаже девятиэтажки и плеснул в окно жидкостью, якобы пытаясь поджечь помещение.

