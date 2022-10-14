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    Боевые действия на Украине

    Росавиация оставляет закрытыми южные аэропорты

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    Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Теперь он будет действовать до субботы, 22 октября.

    Гражданские самолёты не летают в 11 городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисту. Все остальные аэропорты России работают штатно.

    Режим ограничений полётов первый раз ввели 24 февраля, когда РФ начала военную спецоперацию на Украине. Некоторые приграничные области регулярно подвергаются обстрелам, например в Белгородской сегодня обломки сбитых ПВО ракет повредили линии электропередачи, из-за чего пришлось приостановить движение поездов.

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