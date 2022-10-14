В закрытой квартире в Петербурге нашли обнаженное тело на окровавленном полу

Полиция и СК Петроградского района устанавливают обстоятельства гибели мужчины в закрытой изнутри квартире.
В единую службу 112 хозяйка квартиры в Вяземском переулке позвонила накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября. Она сообщила, что попросила вскрыть помещение, потому что не смогла зайти в него со своим ключом. В квартире нашли тело 56-летнего мужчины без одежды со ссадинами и гематомами тела и головы. Все вещи были раскиданы, а на полу много крови.
Погибший жил один.
С места были изъяты биоматериалы.
Тело направлено в морг для установления причины смерти.