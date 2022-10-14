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    В закрытой квартире в Петербурге нашли обнаженное тело на окровавленном полу

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    Полиция и СК Петроградского района устанавливают обстоятельства гибели мужчины в закрытой изнутри квартире.

    В единую службу 112 хозяйка квартиры в Вяземском переулке позвонила накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября. Она сообщила, что попросила вскрыть помещение, потому что не смогла зайти в него со своим ключом. В квартире нашли тело 56-летнего мужчины без одежды со ссадинами и гематомами тела и головы. Все вещи были раскиданы, а на полу много крови.

    Погибший жил один.

    С места были изъяты биоматериалы.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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