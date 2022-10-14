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    Такси на боку собирает пробку на Стачек. Но пробка на КАД всё равно длиннее

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    Загруженность дорог Петербурга 14 октября достигла 6 баллов уже к 8:20, обычно в это время бывает 5 баллов. Пробок много, местами мешают ДТП, местами дорожные работы, а где-то просто слишком большой поток машин.

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    На Старо-Петергофском проспекте, у дома 42, такси опрокинулось на бок, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Пробка вытянулась на Стачек, её длина, судя по «Яндекс.Карте», около 1,7 километра.

    Уже в 7:42 «Яндекс» зафиксировал необычно плотную пробку на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы — 9,6 км. Это, как часто бывает, один из самых загруженных районов. Заторы наблюдаются также на Народной, Софийской улицах, Октябрьской набережной. Мурманское шоссе, по данным «Яндекса», стоит на отрезке 4,6 километра от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой. Плотно и на других магистралях.

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