Журналист WSJ узнал о недоумении в ЕС из-за слов Борреля о военном ответе России

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который накануне пригрозил России военным ответом, не являются официальной позицией ЕС. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза, передает 14 октября РБК.





«Ему никто не давал полномочия заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему, средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать», — рассказал источник.



Ранее Боррель заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине приведет не к ядерному, но мощному военному ответу со стороны НАТО, ЕС и США.

