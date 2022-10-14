Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения

Президента России Владимира Путина убедила подписать Минские соглашения экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, передает 14 октября РИА Новости.
«Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения», — рассказал он.
Степашин добавил, что Россия могла уже тогда решить все вопросы, которые решает в настоящее время «по освобождению от нацистов больше части Новороссии».
Также бывший премьер отметил, что в раньше Россия надеялась на хорошие отношения с Западом. По словам Степашина, после его отставки в августе 1999 года власти России надеялись, что «задружились с Западом по-взрослому». На это рассчитывали, рассказал он, Борис Ельцин и Владимир Путин.
«Конечно, он [Путин] стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну», — добавил экс-премьер.