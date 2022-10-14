Вечерами в Петербурге. Ностальгическая прогулка по городу для тех, кто не может в него выбраться

Культурная столица прекрасна в любое время суток — кто бы спорил. Но особенно хороши в нем вечера трудных дней. Иногда, бывает, и не заметишь, как утро настало. Проект «(От)личный Петербург» представляет подборку фотографов «Фонтанки» для тех, кто давно не бродил по нашему городу — например, после работы.
Раз-два-три, четыре-пять, мы — по городу гулять!
Вечерний заплыв по Неве.
И прогулка вдоль Фонтанки.
Иногда Петербург все-таки спит. И такие моменты он особенно хорош.
Куда забрели — непонятно. Но это же самое чудесное в долгих прогулках по городу, в котором нельзя заблудиться.
Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!
Мы немного отдохнем и опять гулять пойдем.