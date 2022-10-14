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    Вечерами в Петербурге. Ностальгическая прогулка по городу для тех, кто не может в него выбраться

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    Культурная столица прекрасна в любое время суток — кто бы спорил. Но особенно хороши в нем вечера трудных дней. Иногда, бывает, и не заметишь, как утро настало. Проект «(От)личный Петербург» представляет подборку фотографов «Фонтанки» для тех, кто давно не бродил по нашему городу — например, после работы.

    Фото: Сергей Михайличенко
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    Раз-два-три, четыре-пять, мы — по городу гулять!

    Фото: Сергей Михайличенко
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    Вечерний заплыв по Неве.

    Фото: Сергей Михайличенко
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    И прогулка вдоль Фонтанки.

    Фото: Сергей Михайличенко
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    Иногда Петербург все-таки спит. И такие моменты он особенно хорош.

    Фото: Сергей Михайличенко
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    Куда забрели — непонятно. Но это же самое чудесное в долгих прогулках по городу, в котором нельзя заблудиться.

    Фото: Павел Каравашкин
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    Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!

    Фото: Михаил Огнев
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    Мы немного отдохнем и опять гулять пойдем.

    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Михаил Огнев

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, — напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с Комитетом по развитию туризма. В конце ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.

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