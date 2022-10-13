Повышенное давление мобилизации. Как в Петербурге военные приказы идут поперек медицинских справок

У мобилизованного в Петербурге случился гипертонический криз прямо в части. Ему выписали направление к медикам, но добраться до клинического госпиталя он так и не смог: разрешение на выход в город военные не дали. В части проблему осознают, но решение пока не нашлось.

Петербуржец Юрий Карпенко служил в армии срочную 28 лет назад. С тех пор к вооруженным силам никакого отношения не имел, работает оператором котельных. 25 сентября 45-летнему сержанту запаса из военкомата Красносельского района пришла повестка. Военно-учетная специальность у Юрия востребованная: замкомзвода и командир зенитных установок. А еще — повышенное давление, из-за которого ему выписывали лекарства, которые надо принимать постоянно.

Юрий Карпенко Фото: из личного архива Поделиться Поделиться





«Везде в новостях говорят, что сержантов призывают до 35 лет. Мы консультировались с юристом, я написала обращение губернатору Александру Беглову на его странице в ВК, — рассказала «Фонтанке» дочь мобилизованного, Виктория. — Пришел ответ от комитета по вопросам законности и правопорядка: сержантов призывают до 35 «в приоритете», а по факту — до 50 лет. Юрист подтвердил, что все законно. Мы уже смирились. А потом отцу стало плохо в военной части в Луге, куда его отвезли на слаживание». 26 сентября в полдень Юрий Карпенко явился в военкомат, а 28 сентября вместе с другими мобилизованными отвезли сначала на распределение в Сертолово, а оттуда — в Лугу. «Фонтанке» мужчина рассказал, что медкомиссии как таковой не случилось ни на одном этапе. Зато со снабжением проблем не было: мобилизованному без проблем выдали летнюю и зимнюю форму, поставили на питание. Сообщили, что в последних числах октября отправят «к месту выполнения боевых задач».

Когда у Юрия случился первый приступ гипертонии, ему выделили сопровождающего и отправили в местный госпиталь. Туда пришлось идти пешком около пяти километров. Медсестра в госпитале измерила Юрию давление, вышло 190 по верхнему показателю. Временно освободили от физических нагрузок. На следующее утро гипертонический криз повторился. Вызвали скорую помощь. Медики приехали, сделали укол и кардиограмму. Кардиограмма им не понравилась. В результате Юрия Карпенко и еще девять человек, у которых тоже обнаружились хронические заболевания, отправили в Военную академию связи на «Политехнической».

«Там мы пробыли три дня, — рассказал Юрий. — В первый же день мне снова измерили давление, было 205 на 120. Выписали направление к кардиологу, терапевту и на ЭКГ. Чтобы все эти обследования пройти, мне надо было покинуть территорию академии и поехать на Академика Лебедева, в Военный клинический госпиталь. Начмед подписал справку, без которой мне и другим мобилизованным из академии уходить нельзя. Но затем что-то случилось, пришел какой-то приказ, и все справки отозвали. На каком основании — до нас не довели».

На руках у Юрия Карпенко остались выписанные врачом в академии и так и не пригодившиеся направления на обследования в количестве трех штук (фото есть в распоряжении редакции). Во всех указан диагноз: гипертоническая болезнь 2 степени, артериальная гипертензия — 3, риск сердечно-сосудистых осложнений — 3. В академии Юрия навестили жена и дочь. Привезли таблетки и постельное белье — в казарме на 150 человек людей, по их словам, оказалось значительно больше, простынь и наволочек на всех не хватило. «Никакой медицинской помощи отцу там не оказывали, — говорит Виктория. — Из тех, кого привезли вместе с ним, только двоих сердечников отпустили из части домой для прохождения медкомиссии в военкомате. Остальным сказали ждать. Чего — не объяснили».

Через три дня Юрия и остальных мобилизованных, которым тоже не удалось пройти обследования, отвезли в Горелово. Оттуда — опять в Лугу. Смысл этих перемещений также не объяснили. «Здесь все меняется каждый час», — говорит Юрий о происходящем.

Утром 13 октября всех, кто жаловался на здоровье, собрали вместе. «Нам организовали встречу в полковником, который сообщил, что будет связываться со всеми военкоматами, откуда нас с хроническими диагнозами привезли, и решать, что с нами делать. Сколько времени это займет и как будет приниматься это решение, не уточнили, — говорит Юрий. — Медсестра в части сказала, что с таким давлением списывают. Врач в академии говорил, что в отношении меня уже готовят документы на списание. Но потом что-то пошло не так, и на обследование ни меня, ни других ребят не отпустили. Мы решили подать рапорт с требованием провести медкомиссию».

Родные Юрия Карпенко написали обращения в военную прокуратуру и на Госуслуги. Они надеются вернуть отца и мужа домой. «Контракт он не подписывал, ему и другим мобилизованным пока только оформили зарплатные карточки, — говорит Виктория. — У него давно проблемы с давлением. Крайний раз, когда было 180, вызвали врача, ему назначили анализы и обследования. Но, как только полегчало после таблеток, он сказал, что уже все нормально и что он не пойдет никуда. Мы хотим добиться хотя бы медицинского обследования и оказания медпомощи, чтобы мы купили ему хотя бы нужные лекарства». Венера Галеева, «Фонтанка.ру»