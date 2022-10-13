На Тореза в обгоревшей квартире нашли тело женщины

Пожар в жилой девятиэтажке тушили в Выборгском районе Петербурга в четверг, 13 октября. Из обгоревшей квартиры вынесли тело.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Тореза, 38/3, поступил на пульт дежурного незадолго до пяти часов вечера. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире.



Горели комната и коридор на площади в 14 квадратных метров. Силами трёх расчётов пожар потушили менее чем за полчаса.



«В 17:16 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружена погибшая женщина», — уточнили в ведомстве.

