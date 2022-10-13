    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, зап

    766мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.76eur62.59

    На Тореза в обгоревшей квартире нашли тело женщины

    1524
    обсудить

    Пожар в жилой девятиэтажке тушили в Выборгском районе Петербурга в четверг, 13 октября. Из обгоревшей квартиры вынесли тело.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Тореза, 38/3, поступил на пульт дежурного незадолго до пяти часов вечера. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире.

    Горели комната и коридор на площади в 14 квадратных метров. Силами трёх расчётов пожар потушили менее чем за полчаса.

    «В 17:16 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружена погибшая женщина», — уточнили в ведомстве.

    Причину смерти женщины предстоит установить судмедэкспертам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close