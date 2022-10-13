Только уши готовы к зиме. Ленинградский зоопарк показывает цветных зайцев

У зайцев-беляков в Ленинградском зоопарке началась осенняя линька. В процессе они щеголяют разнообразием окраски кто во что горазд.
В преддверии зимы зайцы меняют шубки с летних серо-коричневых на белоснежные. При этом смена окраса происходит неравномерно, рассказали в Ленинградском зоопарке 13 октября, постепенно в коричневой шерсти появляются белые пятнышки, кто-то успевает перелинять раньше, кто-то делает это позже. При этом они «все время прихорашиваются и ухаживают за шерсткой друг друга».
«Зайцы разделились на разномастные команды: кто-то уже полностью побелел, а кто-то до сих пор бегает в летнем костюме, и только ушки готовы к холодному сезону», — отмечают в зоопарке. У почти полностью белого зайца на видео, например, осталась забавная коричневая шапочка.