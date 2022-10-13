Легковая «споткнулась» о машину автошколы на Возрождения и оказалась на крыше

Авария с «перевертышем» и учебным автомобилем затруднила проезд по одной из улиц в Кировском районе Петербурга вечером 13 октября. На колеса машину ставили руками.
Возле дома 20а по улице Возрождения, у перекрестка с улицей Маршала Говорова, столкнулись два легковых автомобиля, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Кирилл. Водитель темной машины, по его словам, не рассчитал боковой интервал, и от удара авто перевернулось на крышу. Вторым участником ДТП, судя по коробу со знаком «Ученик», стал учебный автомобиль автошколы.
«Водитель перевёрнутой машины с признаками САО гуляет рядом», — пишет Кирилл, добавив, что приехавшие на место сотрудники МЧС «руками поставили машину на колеса».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, госпитализировать после ДТП никого не потребовалось, от скорой участники отказались. Водитель проходить медосвидетельствование тоже отказался.
Авария перегородила две полосы дороги полностью и третью частично. На фото видно, что другим водителям приходится немного заезжать на газон, чтобы проехать.