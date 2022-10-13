Водитель автомобиля пострадал в массовом ДТП на «Санкт-Петербургском южном полукольце»

Массовая авария произошла на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти утром 13 октября. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.
ДТП случилось около 11 часов утра на 70-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», сообщает 47News. По данным Аварийно-спасательной службы ЛО, в районе деревни Пижма столкнулись четыре машины: легковые KIA, Nissan и Volkswagen и микроавтобус Ford.
В результате травмы получил водитель «КИА». Прибывшие на место спасатели отключили в машинах аккумуляторы и передали пострадавшего мужчину сотрудникам скорой помощи. От госпитализации он отказался, пишет 47News.