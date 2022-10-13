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    Новый детский сад в Пушкинском районе может принять первых детей в январе 2023 года

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    В Пушкинском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад на 240 мест, ему присвоен № 51. Как сообщают в компании «Терминал-Ресурс», здесь будет 11 групп, в том числе две группы для детей с нарушением речи.

    В здании садика, построенного в рамках проекта комплексного развития территории «На Царскосельских холмах», помимо групповых помещений будут бассейн, музыкальный зал и зал для физкультуры. Во дворе создали прогулочные площадки с навесами для детей разных возрастов. Сейчас садик оснащают мебелью и оборудованием — этим занимается администрация района.

    Во время своего недавнего визита в этот садик Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил организовать работу так, чтобы первых воспитанников здесь смогли принять уже в январе 2023 года.

    — Это наш второй детский сад для новоселов нашего проекта, он будет передан в дар городу, — отметила представитель специализированного застройщика «Терминал-Ресурс» Галина Пилипенко. — Мы продолжаем создавать социальную инфраструктуру, сейчас мы также строим общеобразовательную школу на 825 учеников.

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