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    Queen выпустила песню, записанную более 30 лет назад. В ней слышно Фредди Меркьюри

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    Британская рок-группа Queen выпустила песню под названием Face It Alone, которая была записана больше 30 лет назад с участием вокалиста Фредди Меркьюри. Об этом 13 октября сообщает британский телеканал Sky News.

    Композиция появилась на стриминговых платформах Apple Music и Spotify, её также можно услышать на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

    Это первая новая песня рок-группы с участием Меркьюри, выпущенная более чем через восемь лет после альбома Queen Forever 2014 года.

    «Я счастлив, что наша команда смогла найти этот трек», — сказал гитарист группы Брайан Мэй.

    Ранее Мэй и барабанщик Роджер Тейлор в интервью BBC рассказали, что песня была записана во время работы над альбомом The Miracle 1989 года. В это время у певца уже был диагностирован ВИЧ, но он не говорил о болезни публично. Меркьюри скончался в 1991 году в возрасте 45 лет в своём доме в Лондоне из-за бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа.

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