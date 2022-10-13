Queen выпустила песню, записанную более 30 лет назад. В ней слышно Фредди Меркьюри

Британская рок-группа Queen выпустила песню под названием Face It Alone, которая была записана больше 30 лет назад с участием вокалиста Фредди Меркьюри. Об этом 13 октября сообщает британский телеканал Sky News .

Композиция появилась на стриминговых платформах Apple Music и Spotify, её также можно услышать на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.



Это первая новая песня рок-группы с участием Меркьюри, выпущенная более чем через восемь лет после альбома Queen Forever 2014 года.

