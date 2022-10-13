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    Песков заявил, что в России задержали диверсантов, которые пытались взорвать «Турецкий поток»

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    Диверсанты были задержаны при попытке взорвать газопровод «Турецкий поток». Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал он (цитата по РБК).

    Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане рассказал о попытке диверсии на «Турецком потоке». По его словам, трубопровод «тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации», но этого не случилось. Он не уточнил, когда произошла эта попытка.

    10 октября в ходе совещания с Советом безопасности Путин, говоря о совершаемых спецслужбами Украины терактах, упомянул попытку подрыва на одном из участков «Турецкого потока».

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