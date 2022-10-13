Песков заявил, что в России задержали диверсантов, которые пытались взорвать «Турецкий поток»

Диверсанты были задержаны при попытке взорвать газопровод «Турецкий поток». Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал он (цитата по РБК).



Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане рассказал о попытке диверсии на «Турецком потоке». По его словам, трубопровод «тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации», но этого не случилось. Он не уточнил, когда произошла эта попытка.

