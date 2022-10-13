Студентам раскроют секреты мобильной связи

Телеком-оператор билайн запустил образовательный курс для студентов СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Сотрудники петербургского филиала расскажут, как строятся и работают сети мобильной связи, а также помогут студентам со стажировкой и трудоустройством.

Между СПбГУТ и билайном с 2021 года действует соглашение о сотрудничестве, позволившее реализовать ряд совместных проектов. Новым шагом в этом направлении стал запуск факультатива «Планирование, строительство и эксплуатация сетей мобильной связи», который будут вести технические специалисты билайна.

Первое занятие состоялось в офисе билайна на 21-й линии Васильевского острова. Студенты увидели действующее телекоммуникационное оборудование, узнали об образе жизни и ценностях компании, а также о значимых проектах, реализованных в регионе. Например, о запуске сети 4G в тоннелях метро и покрытии связью трассы М-11. Слушателей факультатива приветствовал директор Западного региона билайн Дмитрий Глотов.



«Западный регион включает в себя 17 крупных городов, поэтому по завершении курса слушатели смогут пройти практику не только в Петербурге, но при желании — и в одном из наших филиалов. Для студентов СПбГУТ в билайне действует опция стажировки с возможностью последующего трудоустройства, такие примеры у нас уже есть. Привлечение в штат подготовленных молодых специалистов — важная задача для нашей компании, поэтому мы очень высоко ценим сотрудничество с СПбГУТ им. Бонч-Бруевича», — заявил Дмитрий Глотов.



«Важнейшая особенность образовательной модели нашего университета — практико-ориентированность, опережающий характер, освоение самых современных технологий, которые применяются на передовых предприятиях отрасли. Благодаря открытию факультатива билайна студенты получили возможность увидеть, как работает современная телекоммуникационная компания, как используется оборудование, как строится и эксплуатируется сеть мобильной связи. Это хороший шаг в профессию для студентов профильных специальностей!» — отметил и. о. ректора СПбГУТ Георгий Машков.