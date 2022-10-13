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    Четверо подростков погибли, влетев на машине в КАМАЗ в Подмосковье

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    Страшное ДТП произошло ночью 13 октября в подмосковном городе Дмитрове. Подросток с компанией катался на машине матери и влетел в грузовик. Четверо из пяти находившихся в автомобиле подростков погибли.

    В половине четвертого часа утра на трассе Москва — Дмитров — Дубна автомобиль Peugeot 308 врезался в стоявший на обочине грузовик КАМАЗ с полуприцепом и загорелся, сообщает MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МВД. По данным прокуратуры региона, за рулем «Пежо» был 15-летний подросток, а машина принадлежит его матери.

    В результате юный автомобилист, а также трое его пассажиров, тоже несовершеннолетние, от полученных травм скончались на месте. Всего в машине, по данным СК Московской области, ехали пятеро подростков. По словам очевидцев, пятого выбросило из машины, пишет MSK1.RU.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его взяла на контроль городская прокуратура.

    «Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к произошедшему. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию родителей несовершеннолетнего, осуществлявшего управление транспортным средством», — сообщают в Следственном комитете.

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