Четверо подростков погибли, влетев на машине в КАМАЗ в Подмосковье

Страшное ДТП произошло ночью 13 октября в подмосковном городе Дмитрове. Подросток с компанией катался на машине матери и влетел в грузовик. Четверо из пяти находившихся в автомобиле подростков погибли.

В половине четвертого часа утра на трассе Москва — Дмитров — Дубна автомобиль Peugeot 308 врезался в стоявший на обочине грузовик КАМАЗ с полуприцепом и загорелся, сообщает MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МВД. По данным прокуратуры региона, за рулем «Пежо» был 15-летний подросток, а машина принадлежит его матери.