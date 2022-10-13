Мишустин сказал, чем богата Россия. Этого в стране вдвое больше, чем нужно

Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире, а граждане страны всегда будут иметь широкий и качественный выбор необходимых продуктов. Об этом 13 октября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.



«По предварительным прогнозам, мы можем стать главным экспортером подсолнечного масла. Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200 %, что более чем в 2 раза выше требований, которые установлены в Доктрине продовольственной безопасности», — сообщил он.

