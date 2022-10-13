Сотрудники Росгвардии задержали «Рэмбо» в центре Петербурга

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    Мужчина в бронежилете и с автоматом ходил по центру Петербурга.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 13 октября, патруль двигался по улице Черняховского накануне около одиннадцати вечера и увидел странного мужчину: на нем был бронежилет и разгрузочный жилет, при этом в руках он нес предмет, похожий на автомат АКС-74У.

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    Мужчину быстро скрутили и забрали у него автомат. После чего доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что автомат — страйкбольный.

    В отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве.

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