Сотрудники Росгвардии задержали «Рэмбо» в центре Петербурга

Мужчина в бронежилете и с автоматом ходил по центру Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области 13 октября, патруль двигался по улице Черняховского накануне около одиннадцати вечера и увидел странного мужчину: на нем был бронежилет и разгрузочный жилет, при этом в руках он нес предмет, похожий на автомат АКС-74У.
Мужчину быстро скрутили и забрали у него автомат. После чего доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что автомат — страйкбольный.
В отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве.