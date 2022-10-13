HeadHunter ищет возможность заплатить дивиденды. Пока не удается из-за регистрации на Кипре

«На текущий момент ключевым барьером, ограничивающим возможность осуществления дивидендных платежей, является факт регистрации холдинговой компании группы в Республике Кипр, которая входит в перечень недружественных иностранных государств и территорий, утвержденный распоряжением правительства РФ», — говорится в сообщении компании.

Компания Headhunter Group PLC, владеющая одноименным российским сервисом по поиску работы, не может заплатить дивиденды из-за регистрации на Кипре, который входит в список «недружественных» стран. Об этом в организации сообщили 13 октября.

При этом Headhunter не отказывается от выплаты дивидендов и рассматривает возможные решения, которые позволят сделать это.



«Однако, оценка и анализ таких решений еще не завершены, и мы будем своевременно информировать о дальнейших шагах в этом направлении», — сообщили там.



Компания выплачивала дивиденды по итогам 2019 года, 2020-го и промежуточные дивиденды за 2021 год. В совокупности на это было направлено более 7 млрд рублей. Сейчас у нее на балансе есть более 5,5 млрд рублей, что «свидетельствует о потенциале распределения средств акционерам».

