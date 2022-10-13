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    В Красносельском районе открылась новая дорога, еще одна — на подходе

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    В Красносельском районе открылся для движения новый внутриквартальный проезд, проходящий от проспекта Ветеранов до улицы Бориса Шмелева. Как отмечают в холдинге Setl Group, выполнившем проектирование и строительство, общая длина дороги — 450 метров.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Setl Group
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    Для велосипедистов здесь предусмотрена велодорожка, а в 2023 году здесь установят светофоры.

    Новая дорога на территории ЖК «Солнечный город» примыкает к улице Бориса Шмелева, один из участков которой длиной 360 метров холдинг построил и открыл для движения ранее. Строительство другого участка этой же улицы сейчас находится на завершающем этапе — на дороге длиной более 800 метров откроют двухполосное движение в обе стороны, установят светофоры, оборудуют остановки и создадут велодорожки.

    Ранее компания разработала проектную документацию на строительство участка проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного и построила около 3 км внутриквартальных дорог в этой локации, в том числе сегмент улицы Тимофея Федорова от улицы Летчика Лихолетова до проспекта Ветеранов, Январский переулок, улицу Генерала Кравченко.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Setl Group

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