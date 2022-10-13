Поворот автомобиля на Дунайском обернулся травмами для школьницы в автобусе

Водитель автобуса дал по тормозам, чтобы не въехать в повернувший автомобиль во Фрунзенском районе Петербурга, и в салоне упала юная пассажирка. Девочку с травмами увезли в больницу.



ЧП случилось 12 октября в 8:30 у дома 44 по Дунайскому проспекту, на перекрестке с Будапештской улицей, сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель автобуса МАЗ, следуя прямо по Будапештской, применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем Chevrolet Lacetti, который ехал во встречном направлении и на перекрестке повернул налево.