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    Поворот автомобиля на Дунайском обернулся травмами для школьницы в автобусе

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    Водитель автобуса дал по тормозам, чтобы не въехать в повернувший автомобиль во Фрунзенском районе Петербурга, и в салоне упала юная пассажирка. Девочку с травмами увезли в больницу.

    ЧП случилось 12 октября в 8:30 у дома 44 по Дунайскому проспекту, на перекрестке с Будапештской улицей, сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель автобуса МАЗ, следуя прямо по Будапештской, применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с автомобилем Chevrolet Lacetti, который ехал во встречном направлении и на перекрестке повернул налево.

    В результате в салоне автобуса упала 13-летняя пассажирка, ученица седьмого класса одной из городских школ. Девочка получила сотрясение и ушибы, и ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Как стало известно «Фонтанке», 45-летний водитель автобуса за 2022 год привлекался к административной ответственности дважды, оба раза — за превышение скорости. За 39-летним водителем «Шевроле» нарушений в этом году не числится.

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