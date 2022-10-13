Росстат: Почти треть всех денежных доходов в стране приходится на 10 % самых богатых россиян

На долю 10 % самых обеспеченных россиян приходится 30 % общих денежных доходов населения страны, тогда как в руках 10 % беднейших граждан сосредоточено всего 2 %. Это следует из оперативной оценки доходов по 10-процентным (децильным) группам по итогам второго полугодия 2022 года, опубликованной Росстатом.
Как отмечает РБК, Росстат впервые опубликовал данные о доходах в разрезе децильных групп. Они показывают доли общего объема денежных доходов граждан, соответствующие каждой из десяти 10-процентных групп населения, ранжированных от самой бедной до самой обеспеченной.
До этого ведомство публиковало такую информацию по итогам года и делила население на 20-процентные группы. В 2021 году на группу с наименьшими доходами приходилось 5,4 % от их общего количества, на самую обеспеченную — 46,7 %.
Во втором квартале 2022 года средний доход богатейшей группы россиян составил 132,9 тыс. рублей, а беднейшей — 8,86 тыс. рублей, что в 15 раз меньше. Это на 40 % ниже прожиточного минимума.