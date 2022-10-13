    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.76eur62.59

    Росстат: Почти треть всех денежных доходов в стране приходится на 10 % самых богатых россиян

    1339
    обсудить

    На долю 10 % самых обеспеченных россиян приходится 30 % общих денежных доходов населения страны, тогда как в руках 10 % беднейших граждан сосредоточено всего 2 %. Это следует из оперативной оценки доходов по 10-процентным (децильным) группам по итогам второго полугодия 2022 года, опубликованной Росстатом.

    Как отмечает РБК, Росстат впервые опубликовал данные о доходах в разрезе децильных групп. Они показывают доли общего объема денежных доходов граждан, соответствующие каждой из десяти 10-процентных групп населения, ранжированных от самой бедной до самой обеспеченной.

    До этого ведомство публиковало такую информацию по итогам года и делила население на 20-процентные группы. В 2021 году на группу с наименьшими доходами приходилось 5,4 % от их общего количества, на самую обеспеченную — 46,7 %.

    Во втором квартале 2022 года средний доход богатейшей группы россиян составил 132,9 тыс. рублей, а беднейшей — 8,86 тыс. рублей, что в 15 раз меньше. Это на 40 % ниже прожиточного минимума.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close