В Белгороде во время обстрела ракета упала на многоэтажку

Многоэтажный дом поврежден во время обстрела Белгорода 13 октября. Об этом в Telegram сообщил мэр города Антон Иванов.

«Сегодня снова сработала ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — сообщил градоначальник.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на машине из Москвы и вечером будет на месте. По его словам, информация о пострадавших уточняется.