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    В Белгороде во время обстрела ракета упала на многоэтажку

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    Многоэтажный дом поврежден во время обстрела Белгорода 13 октября. Об этом в Telegram сообщил мэр города Антон Иванов.

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    «Сегодня снова сработала ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — сообщил градоначальник.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на машине из Москвы и вечером будет на месте. По его словам, информация о пострадавших уточняется.

    Очевидцы делятся фотографиями и видеозаписями попадания снаряда в дом. На них видно, что от удара пострадали крыша и верхние этажи здания.

    Новость дополняется.

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