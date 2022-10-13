ГАООРДИ объявила о старте приёма заявок на Международный фотоконкурс «Взгляды»

Санкт-Петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ объявила о начале приёма заявок на участие в ежегодном XVI Международном фотоконкурсе «Взгляды», посвященном жизни особого человека в современном обществе. В этом году программа проекта насыщена содержательными мероприятиями и интересными встречами для петербуржцев и гостей города, к которым могут присоединиться все желающие участники из других регионов России и зарубежных стран посредством онлайн-трансляции.



Конкурс пройдёт уже в шестнадцатый раз и вновь объединит авторов со всей России и зарубежных стран общей идеей — средствами фотографии показать уникальность мира людей с инвалидностью.

«Авторы фотографий — как профессионалы, так и любители — стремятся уйти от штампов в демонстрации жизни особых людей, создавая фотоработы, в которых утверждают равные права и возможности для всех. В объективе фотографов — победы и ежедневные хлопоты, эмоции, мечты и чувства тех, кто каждый день преодолевает преграды и ломает стереотипы. Конкурсные снимки рассказывают зрителю, что их герои красивы и сильны духом, способны достигать вершин и вдохновлять своим примером окружающих», — рассказали в ГАООРДИ.

На сегодняшний день архив проекта насчитывает более 6000 тысяч фоторабот, из лучших снимков формируются фотовыставки, которые экспонируются на крупных выставочных и общественных площадках Северной столицы.

Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этом году фотоконкурс впервые проходит в двух номинациях: профессиональная и любительская фотография. В каждой из номинаций предусмотрено награждение победителей — за 1, 2 и 3 места. Выбор номинации определяется участником самостоятельно. Кроме того, более 30 участников получат приятные подарки и призы от специальных партнёров фотоконкурса. Все авторы, приславшие свои работы, получат сертификат участника фотоконкурса и брендированные сувениры.

Фотоработы принимаются только через официальный сайт фотоконкурса sights.su до 21 ноября 2022 года. Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей состоится 4 декабря в 17:00 в здании Новой сцены Александринского театра (для участников из других стран и регионов будет организована онлайн-трансляция). Главное условие фотоконкурса — героем фотографии должен быть человек с инвалидностью.