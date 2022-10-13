Тимофею из Ленобласти требуется дорогая операция. Мальчик надеется на помощь неравнодушных людей

У девятилетнего Тимофея ДЦП и эпилепсия. Болезнь протекала тяжело, медикаментозное лечение не помогало, поэтому врачи приняли решение оперировать мальчика. Тимофею установили стимулятор блуждающего нерва. Сейчас его необходимо заменить, но сделать это по квоте нереально — очередь растянулась на годы. Оплатить операцию родители Тимофея не в состоянии.

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Тимофей Чирков, 9 лет. Всеволожский район, Ленинградская область.



ДЦП, эпилепсия.

Требуется операция по замене стимулятора блуждающего нерва. Не хватает 209 473,20 руб.



В полгода Тимофею поставили диагнозы ДЦП и эпилепсия. Болезнь протекает настолько тяжело, что мальчик не может самостоятельно сидеть, ходить, есть. Ребёнок практически не видит. Приступы эпилепсии каждый раз откатывают его развитие назад.

Врачи долго пытались подобрать медикаментозную терапию, но ничего не получалось: сначала приступы прекращались, а потом начинались с новой силой. Да такие, что несколько раз Тимофей попадал в реанимацию с остановкой дыхания. После этого диагноз звучал как формакорезистентная эпилепсия, а это значит, что помочь лекарствами невозможно и остался один путь — операция.



Нейрохирург рекомендовал мальчику установку стимулятора блуждающего нерва Vagus Nerve Stimulator Therapy System. Это специальное устройство помогает блокировать разрушительное воздействие эпилепсии. Операцию провели по квоте в 2017 году. Сильные приступы ушли полностью, а слабые родители научились купировать самостоятельно. Мальчик окреп, в жизни ребёнка появилась радость: теперь Тимофей стал интересоваться игрушками, часами может слушать любимую музыку.

Спустя пять лет подошёл срок замены стимулятора. По квоте это сделать практически невозможно, в связи с обстановкой в стране и мире очереди растянулись на годы. Стоимость замены стимулятора составляет 1 350 000 рублей . Для семьи Тимофея это совершенно неподъемная сумма, но если её не собрать, тяжёлые мучительные приступы вернутся вновь, а с ними — остановки дыхания и реанимации.



На сегодняшний день заряда батареи стимулятора осталось 20 % , этого хватит менее чем на полгода работы устройства.

