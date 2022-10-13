    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.76eur62.59

    Тимофею из Ленобласти требуется дорогая операция. Мальчик надеется на помощь неравнодушных людей

    1007
    обсудить

    У девятилетнего Тимофея ДЦП и эпилепсия. Болезнь протекала тяжело, медикаментозное лечение не помогало, поэтому врачи приняли решение оперировать мальчика. Тимофею установили стимулятор блуждающего нерва. Сейчас его необходимо заменить, но сделать это по квоте нереально — очередь растянулась на годы. Оплатить операцию родители Тимофея не в состоянии.

    ПоделитьсяПоделиться

    Тимофей Чирков, 9 лет. Всеволожский район, Ленинградская область.

    ДЦП, эпилепсия.

    Требуется операция по замене стимулятора блуждающего нерва. Не хватает 209 473,20 руб.

    В полгода Тимофею поставили диагнозы ДЦП и эпилепсия. Болезнь протекает настолько тяжело, что мальчик не может самостоятельно сидеть, ходить, есть. Ребёнок практически не видит. Приступы эпилепсии каждый раз откатывают его развитие назад.

    Врачи долго пытались подобрать медикаментозную терапию, но ничего не получалось: сначала приступы прекращались, а потом начинались с новой силой. Да такие, что несколько раз Тимофей попадал в реанимацию с остановкой дыхания. После этого диагноз звучал как формакорезистентная эпилепсия, а это значит, что помочь лекарствами невозможно и остался один путь — операция.

    Нейрохирург рекомендовал мальчику установку стимулятора блуждающего нерва Vagus Nerve Stimulator Therapy System. Это специальное устройство помогает блокировать разрушительное воздействие эпилепсии. Операцию провели по квоте в 2017 году. Сильные приступы ушли полностью, а слабые родители научились купировать самостоятельно. Мальчик окреп, в жизни ребёнка появилась радость: теперь Тимофей стал интересоваться игрушками, часами может слушать любимую музыку.

    Спустя пять лет подошёл срок замены стимулятора. По квоте это сделать практически невозможно, в связи с обстановкой в стране и мире очереди растянулись на годы. Стоимость замены стимулятора составляет 1 350 000 рублей. Для семьи Тимофея это совершенно неподъемная сумма, но если её не собрать, тяжёлые мучительные приступы вернутся вновь, а с ними — остановки дыхания и реанимации.

    На сегодняшний день заряда батареи стимулятора осталось 20 %, этого хватит менее чем на полгода работы устройства.

    За помощью родители Тимофея обратились в благотворительный фонд «Важные люди», который открыл сбор средств. На данный момент собрана значительная часть от необходимой суммы, не хватает чуть больше 200 тысяч рублей. Тимофей и его родители очень надеются на поддержку неравнодушных людей.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    Фонд «Важные Люди» оказывает комплексную системную помощь детям с ограниченными возможностями двигательной активности и помогает решать все проблемы, связанные с лечением и социальной адаптацией особенных детей. На пожертвования фонд приобретает необходимые медикаменты, технические средства реабилитации (ТСР), оплачивает лечение и курсы реабилитации в специализированных реабилитационных центрах — партнёрах фонда для детей с ОВЗ. Проводятся инклюзивные мероприятия.

    За 2021 год на медикаментозное лечение подопечных было направлено 574 885 555 рублей, на приобретение ТСР было затрачено 36 296 283 рубля, организовано прохождение курсов реабилитации подопечных на сумму 241 600 рублей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0