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    «Ъ»: Кинотеатры в России покажут телешоу

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    Кинотеатры в России ищут контент, которым смогут заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия новинок от голливудских студий-мейджоров. Вместо них на большом экране появляются сериалы и телевизионные шоу. Об этом 13 октября сообщает «Коммерсантъ».

    Так, объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема парк» заключила соглашение с телеканалом «Ю» (входит в группу компаний «Медиа-1») о предпремьерных показах нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16». Речь идёт о четырёх сериях в 60 кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах. Показы начались 10 октября. Предполагается, что они появятся на телеканале через неделю.

    По словам представителя «Ю», проект носит прежде всего имиджевый характер. В «Формуле кино» и «Синема парке» довольны результатом показов — за два дня продано около 2 тысяч билетов и 500 — по предпродаже.

    В кинотеатрах «Каро» ТВ-шоу пока не показывают, но проводят сериальные марафоны. Удачные прецеденты были с «Игрой престолов», «Чиками» и сериалом «Манюня».

    В «Каро» уточняют, что популярны также показы YouTube-формата, например «Подземелья Чикен Карри».

    По словам одного из собеседников издания, точечные показы телевизионных шоу пока не вызывают массового ажиотажа. Так, на один сеанс «Беременна в 16» в среднем приходит около 20 человек. Это хоть какая-то посещаемость, но у проекта нет перспектив масштабирования.

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