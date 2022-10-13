Задержаны экс-инкассаторы, подозреваемые в краже 18 млн рублей из банкоматов в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемых в похищении миллионов из банкоматов. Об этом 13 октября сообщает «МВД Медиа».
В конце апреля 2019 года неизвестные взломали сейфовую дверь банкомата в гипермаркете на улице Олеко Дундича. Внутри были 8,5 млн рублей. Спустя 8 месяцев ту же операцию провернули с устройством на улице Кузнецовской. Похитители унесли 9,7 млн рублей. По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере.
В результате оперативники вышли на троих жителей Петербурга, Ленобласти и Нижнего Новгорода. По предварительным данным, лидер группы и сообщник в прошлом были инкассаторами, этим и объясняется успех их операций. Для осуществления задуманного они якобы привлекали ранее судимого гражданина. Он выполнял роль водителя. Следствие считает, что один из соучастников во время инкассации запоминал код доступа к хранилищу, а затем использовал его для вскрытия. После дела сообщники сжигали в лесу одежду, чтобы замести следы.
«Похищенные миллионы тратились на покупку наркотических средств, приобретение автомобиля «Мерседес», а также на путешествия, азартные игры и личные нужды», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.