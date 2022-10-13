Задержаны экс-инкассаторы, подозреваемые в краже 18 млн рублей из банкоматов в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемых в похищении миллионов из банкоматов. Об этом 13 октября сообщает «МВД Медиа».



В конце апреля 2019 года неизвестные взломали сейфовую дверь банкомата в гипермаркете на улице Олеко Дундича. Внутри были 8,5 млн рублей. Спустя 8 месяцев ту же операцию провернули с устройством на улице Кузнецовской. Похитители унесли 9,7 млн рублей. По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере.

