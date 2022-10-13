В ДТП на дамбе пострадал человек

Серьёзное ДТП произошло на дамбе в районе Кронштадта утром 13 октября.



Как сообщает телеграм-канал Дирекции КЗС, около 10:10 на 125-м километре внешнего кольца Финской стороны столкнулись два легковых автомобиля. Есть один пострадавший.



«На место происшествия выехали работники экстренных служб. В настоящее время на данном участке дороги осуществляется движение по правой и средней полосам», — отмечают в дирекции.



На «Яндекс.Картах» отмечено ДТП в районе Кронштадта, пробки пока нет. А вот ДТП при въезде на дамбу с севера собирает небольшой затор.

