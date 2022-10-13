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    Гуляя под подпиской о невыезде, житель Невского района пообщался с подростками на еще одно уголовное дело

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    Петербуржца задержали после разговора о сексе с тремя девочками-подростками в Невском районе.

    Информация о домогательствах поступила в правоохранительные органы накануне, стало известно «Фонтанке» 13 октября. По предварительной информации, мужчина 9 октября пришел на спортивную площадку у дома 10, корпус 1 по улице Евдокима Огнева, где гуляли девочки в возрасте 13-14 лет. Им он стал предлагать интимные отношения, после чего дети убежали.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 36-летнего жителя соседнего дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, и на момент задержали находился под подпиской о невыезде по делу об «угрозе убийством».

    Возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия».

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