Гуляя под подпиской о невыезде, житель Невского района пообщался с подростками на еще одно уголовное дело

Петербуржца задержали после разговора о сексе с тремя девочками-подростками в Невском районе.
Информация о домогательствах поступила в правоохранительные органы накануне, стало известно «Фонтанке» 13 октября. По предварительной информации, мужчина 9 октября пришел на спортивную площадку у дома 10, корпус 1 по улице Евдокима Огнева, где гуляли девочки в возрасте 13-14 лет. Им он стал предлагать интимные отношения, после чего дети убежали.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 36-летнего жителя соседнего дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, и на момент задержали находился под подпиской о невыезде по делу об «угрозе убийством».
Возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия».